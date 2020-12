Johnny Depp tenta novamente recorrer do caso de difamação contra o The Sun

O ator americano Johnny Depp tentou novamente nesta quarta-feira (9) recorrer do caso por difamação contra o jornal sensacionalista britânico The Sun, que o apresentou como um marido violento com sua ex-esposa Amber Heard.

No início de novembro, o protagonista da franquia "Piratas do Caribe" perdeu um processo por difamação contra o News Group Newspapers (NGN), a empresa editora do jornal.

Johnny Depp pediu permissão para recorrer, como exige o sistema judicial britânico, mas o juiz Andrew Nicol, que havia decidido contra ele, recusou.

A estrela de Hollywood recorreu desta vez diretamente ao Tribunal de Apelação, segundo documentos judiciais de acesso público.

Não se sabe quando este tribunal anunciará se permite ou não um segundo julgamento.

Depois de três semanas de um julgamento muito midiático em julho no Supremo Tribunal de Londres, na presença do ator de 57 anos e sua ex-esposa Amber Heard, de 34, o juiz Nicol decidiu a favor do jornal no início de novembro.

Com base nas declarações da atriz, o The Sun mencionou 14 episódios de violência doméstica que o ator desmentiu veementemente.

Nicol considerou que as afirmações do jornal eram "substancialmente certas" porque "a grande maioria das supostas agressões foi comprovada".

No final de novembro, o juiz também ordenou que Johnny Depp pagasse cerca de 628.000 libras (840.000 dólares, 705.000 euros) ao The Sun para cobrir suas despesas jurídicas.

Johnny Depp e Amber Heard se conheceram em uma gravação em 2011, se casaram em fevereiro de 2015 em Los Angeles e se divorciaram no início de 2017.

A atriz de "Aquaman" relatou anos de violência "física e psicológica", acusações negadas por Johnny Depp.