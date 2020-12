Comunicado do Business Wire :PMC Organometallix Inc.

A PMC Organometallix Inc., uma subsidiária integral da PMC Group N.A., Inc. tem o prazer de confirmar que, apesar dos desafios apresentados pela pandemia global, embarcou e continuará com planos para expandir a capacidade de produção de intermediários organostânicos em Axis, AL e para catalisadores organostânicos em Carrollton, KY. Esses projetos de expansão são concebidos para atender à crescente demanda global de produtos organostânicos e realocação de determinadas capacidades de produção de Bergkamen, Alemanha, após a reestruturação da empresa e investimentos de crescimento do negócio de especialidades organostânicas adquirido da Lanxess em dezembro de 2019. Embora certas fases dessa expansão tenham se tornado operacionais em 2020, espera-se que as fases restantes se tornem operacionais em 2021 e no início de 2022.

"Esses projetos são consistentes com o compromisso da PMC com o setor organostânico, e de ser o fornecedor preferencial de produtos organostânicos para nossa diversificada base de clientes", declarou o presidente, Debtosh Chakrabarti.

"A extensa e inovadora experiência de manufatura da empresa e sua cadeia de fornecimento global, que inclui acesso a alguns dos maiores e mais altos fornecimentos de matérias-primas do mundo, ajudam a garantir que nossos clientes receberão, por vários anos, um fornecimento estável e confiável de produtos. Nossos clientes expressaram apoio entusiástico ao plano da PMC de fazer os investimentos estratégicos necessários para garantir a saúde contínua do setor".

SOBRE A PMC

A PMC Group, é uma empresa mundial de produtos químicos e farmacêuticos diversificada com base nos EUA, orientada para o crescimento, dedicada a soluções inovadoras para todas as necessidades em uma ampla gama de mercados finais, incluindo plásticos, produtos de consumo, eletrônicos, revestimentos, embalagens, mineração, cuidados pessoais, alimentos, automotivos e produtos farmacêuticos. A empresa foi construída sobre um modelo sustentável de crescimento mediante a inovação, promovendo o bem social. A PMC opera a partir de uma plataforma mundial de fabricação, inovação e marketing com instalações nas Américas, Europa e Ásia. Mais informação sobre a PMC e suas atividades em todo o mundo podem ser encontradas em www.pmc-group.com.

