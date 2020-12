Comunicado do Business Wire :Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) e a Power Factors, LLC, com sede nos Estados Unidos, anunciam um contrato de revenda global sob o qual a Yokogawa comercializará a plataforma de software Drive líder da indústria da Power Factors de soluções de gerenciamento de desempenho de ativos (APM) para instalações de energia renovável.

Power Factor's Drive platform for asset performance management (Graphic: Business Wire)

Projetada para ativos de armazenamento solar, eólico e de energia, a plataforma Drive baseada em nuvem da Power Factors para APM oferece as ferramentas e os insights necessários para otimizar o custo nivelado de energia (LCOE*) e abordar a integração complexa de grandes e diversificadas frotas de ativos de energias renováveis. A plataforma capacita proprietários e operadores a superar seus maiores desafios, desde lidar com tecnologia de controle obsoleta e sistemas díspares até o gerenciamento da qualidade dos dados, desempenho de ativos e conformidade regulatória.

O portfólio de produtos de energia renovável da Yokogawa inclui dispositivos de ponta, plataformas de controle, uma variedade de serviços, incluindo design de sistema e soluções avançadas para a otimização de dispositivos de armazenamento de energia. Em uma indústria com vários fabricantes de equipamentos originais (OEMs), tipos de ativos e interfaces, a combinação da plataforma APM carro-chefe da Power Factors com os sistemas de automação industrial da Yokogawa e a rede de serviço global oferece aos proprietários e operadores a capacidade de implantar uma infraestrutura de hardware e interface de software padronizados através de suas diferentes fábricas para gerenciamento e análise mais eficientes.

Dave Roberts, vice-presidente sênior da Power Factors, disse: "Estamos entusiasmados com a parceria com a Yokogawa para fornecer globalmente nossa plataforma Drive comprovada pela indústria. O conjunto de soluções permite que proprietários e operadores de ativos distintos de energia renovável maximizem suas oportunidades de produção e receita em mercados em constante mudança. As oportunidades de venda de serviços comerciais, híbridos, de hedge e auxiliares exigem recursos complexos de controle e otimização. Por meio deste contrato, combinaremos o melhor gerenciamento de desempenho de ativos com a melhor instrumentação, automação e controle da Yokogawa."

Koji Nakaoka, vice-presidente da Yokogawa e chefe da Sede Global de Vendas e Marketing Industrial, comentou: "Temos grandes expectativas para as sinergias que este acordo com a Power Factors irá gerar, tanto em termos de tecnologia quanto de desenvolvimento de mercado. A Yokogawa atende grandes empresas de energia e energia em todo o mundo há muitas décadas e, conforme o mundo fizer a transição para a energia renovável, continuaremos a oferecer soluções líderes da indústria aos nossos clientes."

A poderosa combinação da experiência da Yokogawa em sensores de campo, aquisição de dados e controle com análises avançadas da Power Factors e software APM apoiará as empresas líderes de energias renováveis à medida que enfrentam os desafios de expandir e otimizar com eficiência as fontes de energia renováveis. Com o entendimento comum de que percepções significativas começam com dados confiáveis, a Power Factors e a Yokogawa firmaram uma parceria para apoiar o crescimento da indústria de energia renovável e contribuir para um futuro mais limpo e sustentável.

* Custo nivelado de energia representa a receita média por unidade de eletricidade gerada que seria necessária para recuperar os custos de construção e operação de uma usina geradora durante uma vida financeira e ciclo de trabalho presumidos.

Soluções de energia renovável da Yokogawa: https://www.yokogawa.com/industries/renewable-energy/ Plataforma de acionamento da Power Factors: https://pfdrive.com/products/

Sobre a Power Factors, LLC

Nossa missão é fornecer software e serviços para tornar a energia renovável a principal fonte de geração de energia do mundo. A Power Factors consolida várias fontes de dados operacionais, hierarquias de ativos e estruturas de metadados para criar uma única plataforma de gerenciamento de ativos remoto baseada em nuvem que funciona com os portfólios de grande escala de hoje. Com conexões embutidas para fluxos de trabalho de manutenção, a Power Factors otimiza processos, reduzem custos e aumenta o ROI dos ativos. Os serviços de implementação e sucesso do cliente garantem que os clientes obtenham valor da plataforma rapidamente e durante a vida útil do ativo. Saiba mais em pfdrive.com.

A plataforma de software Power Factors Drive fornece aos proprietários de energia limpa, operadores e gerentes de ativos um sistema unificado para monitoramento, análise de desempenho, manutenção de campo e gerenciamento comercial para permitir a otimização escalável do desempenho da planta em toda a frota. Além disso, a plataforma Drive se conecta a outras ferramentas de negócios, integrando-se perfeitamente com aplicativos para dados meteorológicos e de mercado, planejamento de recursos empresariais (ERP) e muito mais.

Sobre a Yokogawa

Fundada em 1915, a Yokogawa desenvolve atividades abrangentes nas áreas de medição, controle e informação. O negócio de automação industrial oferece produtos, serviços e soluções essenciais a uma ampla variedade de indústrias de processo, inclusive petróleo, produtos químicos, gás natural, energia, ferro e aço, bem como celulose e papel. Com o negócio de inovação da vida, a empresa procura melhorar radicalmente a produtividade nas cadeias de valor do setor farmacêutico e alimentício. Os negócios de teste e medição, aviação, entre outros, continuam a fornecer instrumentos e equipamentos essenciais com precisão e confiabilidade líderes do setor. A Yokogawa coinova com seus clientes através de uma rede global de 114 empresas em 62 países, alcançando US$ 3,7 bilhões em vendas no ano fiscal de 2019. Para saber mais, acesse www.yokogawa.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Informações de contatoYokogawa Electric Corporation . Para consultas da mídia Relações Públicas, Centro de Comunicações Integradas Sede de Marketing Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com

. Para consultas de negócios Centro de vendas de energia renovável, energia e água Sede Global de Vendas e Marketing Industrial REPW_PF_Enquiries@cs.jp.yokogawa.com

Power Factors, LLC info@pfdrive.com

