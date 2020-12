Merkel ainda acredita em acordo sobre o Brexit

A chanceler alemã, Angela Merkel, cujo país preside a União Europeia (UE) neste semestre, afirmou nesta quarta-feira (9) que "ainda há possibilidades de se chegar a um acordo" sobre o Brexit com o Reino Unido.

Este futuro acordo deve, no entanto, "preservar a integridade do mercado interno" da UE, advertiu a chanceler na Câmara baixa do Parlamento.

"Ainda há uma chance de chegar a um acordo. Não sei se teremos sucesso até amanhã [quinta-feira], não posso prometer, mas continuamos trabalhando nisso", disse a líder alemã.

"Continuamos trabalhando, mas também estamos prontos para enfrentar condições do lado britânico que não seremos capazes de aceitar", alertou Merkel.

"Devemos ter igualdade de condições, não apenas para hoje, mas também para amanhã e depois de amanhã", insistiu, citando as questões-chave das cotas de pesca e da concorrência, que não devem ser "desleais".

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reúnem-se em Bruxelas nesta quarta, às vésperas da cúpula dos 27, para tentar desbloquear as negociações pós-Brexit.

O que parece ser uma última oportunidade de reunião acontece três semanas antes da ruptura definitiva entre Londres e a União Europeia, depois de meses de conversas sem avanços e da ameaça de um fracasso com graves consequências econômicas.

Desde março, britânicos e europeus enfrentam as mesmas três questões: o acesso europeu às águas britânicas, como resolver conflitos no futuro acordo e as garantias de concorrência exigidas de Londres por parte da UE em troca de acesso isento de impostos e cotas para o mercado continental.