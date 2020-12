Programa de computador detecta comportamientos sospechosos en el Xinjiang chino

A região chinesa de Xinjiang prendeu muçulmanos que foram "selecionados" por um programa de computador que aponta comportamentos suspeitos, denunciou nesta quarta-feira a ONG Human Rights Watch (HRW).

A HRW, que tem sede nos Estados Unidos, afirma que encontrou uma lista de 2.000 detidos entre 2016 e 2018 em Aksu, uma prefeitura da região que é cenário de tensão entre a maioria uigur, etnia muçulmana de língua turca, e a minoria han (chineses).

De acordo com a ONG, os detidos entraram na mira das autoridades depois que foram detectados por um programa de computador batizado de "Plataforma Integrada de Operações Conjuntas", que analisa os dados coletados pelo enorme dispositivo de vigilância eletrônica em Xinjiang.

A HRW deduz que a grande maioria das pessoas foi denunciada por comportamentos perfeitamente legais, como receber ligações telefônicas do exterior, não ter um endereço fixou ou desligar frequentemente o telefone celular.

Para 10% das pessoas na lista não aparecem as acusações de "terrorismo" ou de "extremismo" que o regime chinês utiliza para justificar a repressão em Xinjiang, segundo a HRW.

A lista, que foi mostrada parcialmente à AFP, menciona vários casos em que a pessoa foi simplesmente "sinalizada" pelo programa de computador.

Em seguida, a polícia enviou os suspeitos para campos de reeducação política, segundo a HRW.

De acordo com analistas estrangeiros, ao menos menos um milhão de uigures foram detidos recentemente nestes campos. Pequim nega o número e afirma que os locais são centros de formação profissional destinados a afastar as pessoas da tentação do islamismo, do terrorismo e do separatismo, após uma série de atentados atribuídos aos uigures.

Empresas chinesas já foram acusadas de criar programas de reconhecimento facial que permitem detectar pessoas de aspecto uigur.

A lista de Aksu "é uma nova prova de que a China recorre à tecnologia em sua repressão da população muçulmana", acusa a HRW.

As autoridades de Aksu e de Xinjiang não responderam às perguntas da AFP sobre o relatório da Human Rights Watch.