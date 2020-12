AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2020 ATÉ TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2020

América

(*) WILMINGTON (Estados Unidos) - Biden indica nomeado para a secretaria da Defesa - 17H30 (até 11)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - OPAS falará sobre COVID-19 nas Américas - 14H00

TORONTO (Canadá) - Julgamento de homem que matou 11 com caminhão - (até 18 de Dezembro)

CARACAS (Venezuela) - Consulta popular organizada pela oposição sobre a legitimidade do governo de Maduro - (até 12)

(+) LIMA (Peru) - Voluntários participam de teste com vacina chinesa contra a covid-19 no Peru - 15H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Ministro da Economia argentino, Martin Guzman, discursa sobre o estado da economia - 16H00

BRASÍLIA (Brasil) - Copom (Decisão Tasa SELIC) - 18H00

Europa

BAKU (Azerbaijão) - Erdogan visita o aliado Azerbaijão após cessar-fogo em Nagorno Karabakh - (até 10)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ursula von der Leyen recebe o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em negociações pós-Brexit -

FRANÇA - Começa o novo 'lockdown' nacional com um mês de duração - (até 14 de Dezembro)

BRUXELAS (Bélgica) - Comissão Europeia lança novo plano antiterror -

FRANÇA - Dia de Luto Nacional pelo falecido ex-presidente francês Giscard d'Estaing -

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - Novas restrições contra o novo coronavírus entram em vigor -

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 10H00

(+) HAIA (Holanda) - Conferência da Unesco sobre Liberdade de Imprensa Global - 12H00

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

PARIS (França) - Leilão "Licitação para o Louvre" de obras, visitas e eventos do Louvre, com Christie's e Drouot - (até 15)

VARSÓVIA (Polónia) - Há 30 anos, Lech Walesa era eleito presidente da Polônia -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa - 06H30

(+) LAUSANA (Suíça) - O ex-presidente da Fifa, Sepp Blatter, será interrogado sobre caso Infantino - 07H00

GENEBRA (Suíça) - A Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, dá coletiva de imprensa - 07H30

(+) VARSÓVIA (Polónia) - Manifestantes e defesa do clima protestam no gabinete do primeiro-ministro - 14H00

(+) KIEV (Ucrânia) - Manifestantes anti-corrupção se concentram em frente à sede da Presidência - 14H30

Esportes

HERNING (Dinamarca) - Futebol: Liga dos campeões - 1ª rodada dia 6: Grupo D Midtjylland (DEN) v Liverpool (ING) - 15H55

MUNIQUE (Alemanha) - Futebol: Liga dos Campeões - 1ª rodada dia 6: Grupo A Bayern Munique (ALE) v Lokomotiv Moscow (RUS) - 18H00

MADRI (Espanha) - Futebol: Liga dos campeões - 1ª rodada dia 6: Grupo B Real Madrid (ESP) e Borussia Moenchengladbach (ALE) - 18H00

QUINTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Mundial dos Direitos Humanos -

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Revista Time anuncia a 'Pessoa do Ano' de 2020 - 11H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Comitê de aconselhamento da FDA sobre vacinas avalia o imunizante da Pfizer/BioNTech contra a covid-19 - 12H00

BUENOS AIRES (Argentina) - Primeiro ano do governo do presidente argentino, Alberto Fernandez -

SANTIAGO (Chile) - Santiago do Chile volta à quarentena aos fins de semana após aumento de casos de covid-19 -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 11H30

PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (Equador) - Indígenas amazônicos do Equador apresentam ação de mudanças climáticas contra petroleira chinesa - 13H00

NOVA YORK (Estados Unidos) - Airbnb começa a ser negociada na bolsa - 14H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE - (até 11)

OSLO (Noruega) - Cerimônia de entrega do Nobel da Paz - 10H00

ESTOCOLMO (Suécia) - Cerimônia de entrega do Nobel de Literatura, Ciências e Economia - 13H30

MADRI (Espanha) - Autoridades espanholas dão briefing sobre o novo coronavírus -

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Coletiva de imprensa do Banco Central Europeu sobre a política monetária na zona do euro - 11H30

(+) PARIS (França) - Coletiva de imprensa do premier Jean Castex sobre as medidas de combate à covid-19 - 15H00

Oriente Médio e África do Norte

MARROCOS - Fim do estado de emergência no Marrocos -

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Entrada em vigor de novas restrições para conter a quarta onda do novo coronavírus -

SUVA (Fiji) - Nações insulares do Pacífico celebram conferência climática virtual antes de conferência da ONU -

SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia mundial de ação da juventude pelo clima, organizado pelo movimento 'Fridays For Future' -

América

BUFFALO (Estados Unidos) - Audiência para decidir a extradição de Henry Weinstein de NY a Los Angeles - 12H00

Europa

AMSTERDÃ (Holanda) - Agência médica da UE celebra reunião virtual sobre vacinas contra o novo coronavírus - 10H00

REINO UNIDO - Ex-Beatle Paul McCartney lança novo álbum -

LEIDSCHENDAM (Holanda) - Assassino do ex-primeiro-ministro Hariri será sentenciado à revelia por corte da ONU - 07H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Inauguração da arvore de Natal e do presépio na Praça de São Pedro - 12H30

GENEBRA (Suíça) - Briefing de imprensa da OMS sobre a covid-19 - 14H00

SÁBADO, 12 DE DEZEMBRO DE 2020

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - ONU e GB celebram cúpula climática global -

WASHINGTON (Estados Unidos) - 'Marcha por Trump' antes da votação do Colégio Eleitoral - 15H00

Europa

PARIS (França) - Quinto aniversário do Acordo Climático de Paris -

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Protesto contra restrições ligadas à pandemia do novo coronavírus -

Esportes

LAUSANA (Suíça) - Comitê Olímpico Internacional celebra cúpula -

DOMINGO, 13 DE DEZEMBRO DE 2020

América

ATLANTA (Estados Unidos) - Reunião do comitê de conselheiros sobre vacinas do CDC -

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Colégio Eleitoral se reúne para formalizar vitória de Joe Biden -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Prazo final para contestações estaduais aos resultados das eleições presidenciais americanas -

CHILE - Eclipse solar total -

TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 16)

(+) STANDING ROCK INDIAN RESERVATION (Estados Unidos) - 130 anos do assassinato do lendário chefe indígena americano Touro Sentado -

(*) BRASÍLIA (Brasil) - Atas do Copom-Brasil - 08H00

Europa

(+) BONN (Alemanha) - 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven - (até 16)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Chefe da Otan, Stoltenberg participa pela primeira vez de uma reunião com a Comissão Europeia - 09H00

(+) FRANÇA - Toque de recolher noturno substitui 'lockdown' parcial com o alívio de medidas restritivas -

(+) YAS MARINA (Emirados Árabes Unidos) - Teste de Fórmula 1 com Mick Schumacher e Fernando Alonso -