Biden nomeia general Lloyd Austin como primeiro chefe negro do Pentágono

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou nesta terça-feira (8) o general reformado do Exército Lloyd Austin como secretário da Defesa, que se for confirmado pelo Senado será o primeiro afro-descendente a chefiar o Pentágono.

"Ao longo de sua vida de serviço dedicado, e nas muitas horas que passamos juntos na Sala de Crise da Casa Branca e com nossas tropas no exterior, o general Austin demonstrou liderança, personalidade e comando exemplares", disse Biden em um comunicado. "Está excepcionalmente qualificado para assumir os desafios e as crises que enfrentamos atualmente".