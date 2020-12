Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a única solução para o armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje que a empresa foi homenageada com três prêmios da indústria na edição anual do SDC Awards, que realizou uma premiação virtual em 3 de dezembro de 2020.

As vitórias obtidas pela ExaGrid no SDC Awards estão em categorias que refletem diferentes áreas especializadas pelas quais a empresa de armazenamento de backup em camadas se tornou conhecida. O Programa de Revenda da ExaGrid foi eleito o "Programa de Canal de Fornecedores do Ano" e ganhou o prêmio de "Inovação em Hardware de Armazenamento do Ano" por seu recurso de bloqueio de tempo por retenção para recuperação de ransomware, que foi lançado este ano no software ExaGrid, versão 6.0. A ExaGrid também foi reconhecida pelos eleitores com o prêmio "Empresa de Armazenamento do Ano".

"Estamos muito honrados em ganhar estes três prêmios SDC", disse Bill Andrews, presidente e diretor executivo (CEO) da ExaGrid. "Particularmente, estamos muito felizes que nosso programa de revendedor tenha recebido o prêmio de Programa de Canal de Fornecedores do Ano e agradecemos aos nossos parceiros no canal por seu apoio. Estamos muito orgulhosos de nosso recurso de bloqueio de tempo por retenção para recuperação de ransomware, que foi lançado no início deste ano com o nosso software, versão 6.0. Por isso, somos extremamente gratos que isso tenha sido reconhecido com o prêmio Inovação em Hardware de Armazenamento do Ano. A maior conquista foi ganhar o prêmio de Empresa de Armazenamento do Ano, o que é uma grande honra, especialmente ao se considerar os outros finalistas na categoria, que são todos empresas com liderança em nosso setor. Obrigado a todos que votaram e parabéns a todos os vencedores dos prêmios deste ano."

A zona de aterrissagem do cache de disco do ExaGrid para o desempenho de backup e de restauração é estratificado para um repositório de retenção de longo prazo para eficiência de custos, assim como para uma arquitetura de armazenamento escalável que se expande à medida que os dados aumentam. A ExaGrid oferece o melhor de ambos os mundos ao combinar o desempenho mais rápido de backup e restauração com o armazenamento de retenção de longo prazo de baixo custo.

A ExaGrid continua a receber reconhecimento por seus dispositivos de armazenamento de backup em camadas, ganhando os seguintes prêmios no outono de 2020:

-- Network Computing Awards - Empresa do Ano

-- Network Computing Awards - Produto de Hardware do Ano

-- Storage Awards "The Storries XVII" - Fornecedor de Hardware de Backup Empresarial do Ano

-- Storage Awards "The Storries XVII" - Empresa de Otimização de Desempenho de Armazenamento do Ano

-- SDC Awards - Empresa de Armazenamento do Ano

-- SDC Awards - Inovação em Hardware de Armazenamento do Ano

-- SDC Awards - Programa de Canal de Fornecedores do Ano

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas, uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da solução ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out do ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo, à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações caras de empilhadeiras e a obsolescência do produto. Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com o ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

