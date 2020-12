Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global aprimora ainda mais a profundidade e a amplitude de sua plataforma caribenha com a adição da empresa Maurice Solomon and Co. com sede na Guiana.

Fundada em 1998, a empresa de contabilidade de serviço completo, localizada em Georgetown, opera com dois sócios e mais de 25 profissionais. Maurice Solomon & Co. oferece uma ampla gama de serviços de consultoria de contabilidade, tributação e gestão para pessoas físicas e jurídicas, com foco em instituições financeiras, serviços públicos e operações industriais.

"Estamos ansiosos pela oportunidade de expandir nossas ofertas de serviços à medida que continuamos a fornecer aos nossos clientes soluções da mais alta qualidade", disse o sócio-gerente Maurice Solomon. "À medida que nossos clientes expandem rapidamente suas operações de negócios em diferentes jurisdições regional e globalmente, nossa colaboração com a Andersen Global nos fornece cobertura em todo o mundo e reforça nossa capacidade de fornecer serviços integrados."

"Colaborar com Maurice e sua equipe fornece outra dimensão importante para nossa estratégia, pois seu conhecimento prático do mercado reforça nossa já forte equipe na região", disse o presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz. "Junto com a empresa colaboradora Templar Chambers, estou confiante de que nossa integração garantirá as melhores soluções para nossos clientes na Guiana e internacionalmente."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 220 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

