FMI: estímulos não foram voltados para retomada verde

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta terça-feira, 8, que os estímulos até agora na crise não foram muito direcionados à economia verde, com apenas 5% sendo destinados a uma economia de baixo carbono, em uma "primeira rodada" de apoios.



"O tempo não é nosso amigo, mas vemos oportunidade", avaliou a diretora, apontando que, com o cenário de juros baixos, investimentos verdes podem levar a uma mudança estrutural. As declarações foram feitas em evento do Fundo sobre uma retomada sustentável. A diretora reafirmou o efeito multiplicador gerado por injeções financeiras na área.



Sem dar detalhes, Georgieva afirmou que o FMI irá assegurar que países quantifiquem riscos ambientais nos seus ativos, e os apresentem aos agentes do mercado.