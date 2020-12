Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunciou hoje que o Dr. Mircea Gradu, vice-presidente sênior de produto e qualidade da empresa, é o palestrante de destaque em um webinar Hexagon | AutonomouStuff sobre como soluções lidar podem aumentar a segurança em veículos direcionados a consumidores.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201208005970/pt/

Velodyne Lidar's Velarray H800 solid state lidar sensor is designed for safe navigation and collision avoidance in ADAS and autonomous mobility applications. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

O webinar gratuito, intitulado "Automotive-grade solid-state lidar for ADAS and autonomy: Velodyne Velarray H800" (Lidar automotivo de estado sólido para ADAS e autonomia: o Velarray H800 da Velodyne), será realizado no dia 15 de dezembro de 2020 às 14h EST (horário padrão do leste dos EUA). Ele será moderado por Nicole Waier, vice-presidente de vendas e desenvolvimento de negócios globais da AutonomouStuff. Para se inscrever, clique aqui.

O webinar se concentrará no Velarray H800, o recém-lançado sensor lidar de estado sólido da Velodyne, desenvolvido para navegação segura e prevenção de colisões em aplicações de sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance system, ADAS) e mobilidade autônoma. O Velarray H800 pode ajudar montadoras a desenvolverem soluções de ADAS capazes de reduzir acidentes de trânsito, além de lesões e mortes de condutores, passageiros, ciclistas e pedestres. O Velarray H800 é uma importante tecnologia que será utilizada em sistemas para proporcionar poderosa segurança de veículos, o que inclui frenagem emergencial automática, assistência para se manter na faixa de circulação e controle de velocidade adaptável.

O webinar também abordará a solução de frenagem emergencial automática para evitar colisões com pedestres (Pedestrian Automated Emergency Braking, PAEB) da Velodyne, que combina um software próprio da Velodyne chamado Vella? com sensores lidar da empresa. Estatísticas recentes sobre acidentes com pedestres destacam uma oportunidade para que sistemas de PAEB salvem milhares de vidas a cada ano aprimorando o desempenho em condições de baixa luminosidade. De acordo com a National Highway Traffic Safety Association, em 2018, 76% do total de 6.283 mortes por colisões com pedestres nos Estados Unidos ocorreram em condições de baixa luminosidade. Adicionar tecnologia lidar pode ajudar a combater os riscos apresentados pelos sistemas de PAEB atuais, cujas falhas frequentes impedem a devida proteção de pedestres em tais condições de luminosidade.

Para demonstrar como sistemas de PAEB podem ser desenvolvidos com o uso de tecnologia lidar, a Velodyne testou seu sistema de PAEB à base de sensores lidar comparativamente com outro sistema de PAEB de elevada classificação e que emprega tecnologia de câmera e radar. Nessas condições noturnas, o sistema de PAEB baseado em câmera e radar falhou em cinco cenários, ao passo que o sistema à base de sensores lidar evitou a colisão em todas as situações testadas. A combinação dos dados lidar do Velarray e do software de processamento Vella melhora consideravelmente o desempenho da PAEB, abordando um caso de uso que gera a morte de milhares de pedestres todos os anos e fortalecendo os recursos de segurança funcional de veículos. Para saber mais sobre os testes, leia aqui o recente artigo técnico sobre PAEB publicado pela Velodyne.

"A tecnologia lidar é um componente fundamental para a criação de sistemas de condução avançados que reforcem a segurança de veículos, passageiros e pedestres. Os participantes do webinar podem saber diretamente de uma autoridade em posição de liderança no mercado como o sensor lidar Velarray H800 pode tornar carros e vias de tráfego mais seguros para todos", comentou Waier, vice-presidente de vendas e desenvolvimento de negócios globais da AutonomouStuff.

"Este webinar abordará como montadoras podem aumentar consideravelmente a eficácia e a eficiência de recursos de assistência ao condutor e a total autonomia de veículos com a implementação do Velarray H800. O sensor oferece uma abordagem revolucionária para tornar veículos mais inteligentes e seguros", afirmou Gradu.

Gradu lidera os esforços da Velodyne para projetar, desenvolver e fabricar produtos que atendem aos padrões internacionais de qualidade e, em 2018, tornou-se presidente e presidente do conselho da Society of Automotive Engineers (SAE) International. Ele também é professor do Departamento de Engenharia Mecânica e Aeroespacial da Universidade da Califórnia Irvine (UCI), membro do Instituto para o Conselho de Liderança em Estudos sobre Transporte da UCI e integrante do conselho da International Federation of the Automotive Engineering Societies (FISITA).

O Velarray H800 ostenta alcance, campo de visão e resolução excepcionais para apoiar avanços em matéria de ADAS e autonomia dos níveis 2 ao 5. O formato compacto e incorporável do sensor é projetado para permitir sua instalação atrás do para-brisas de um caminhão, ônibus ou carro, ou ser instalado perfeitamente no exterior do veículo. Ele é projetado para desempenho de grau automotivo e produzido com a inovadora arquitetura de matriz microlidar (micro-lidar array architecture, MLA) exclusiva da Velodyne.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção de sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para mais informações, acesse www.velodynelidar.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas", segundo a definição atribuída pelas disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos "estimar", "projetar", "esperar", "antecipar", "prever", "planejar", "pretender", "acreditar", "buscar", "pode", "vai", "é capaz", "deve", "futuro", "proposta" e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; o impacto incerto da pandemia de COVID-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; incertezas relacionadas com as estimativas de tamanho dos mercados da Velodyne para seus produtos; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados à tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; a capacidade da Velodyne de identificar e integrar aquisições; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. A Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto no limite exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201208005970/pt/

Landis Communications Inc. Sean Dowdall (415) 286-7121 velodyne@landispr.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.