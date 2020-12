Reino Unido e UE chegam a acordo preliminar 'pós-Brexit'

A 23 dias do fim do ano, quando vence o chamado período de transição do Brexit, Reino Unido e União Europeia chegaram na manhã desta terça-feira, 8, a um acordo preliminar para vigorar a partir de 2021.



De acordo com comunicado conjunto divulgado nesta terça, o entendimento abrange "todas as questões", mas não são fornecidos muitos detalhes. "Um acordo preliminar foi alcançado nas seguintes áreas: postos de controle fronteiriço, fornecimento de medicamentos e carnes, adoção de auxílio estatal", diz o texto.



Sobre a questão da fronteira entre as Irlandas, o documento enfatiza que "garantir que o Acordo de Retirada, em particular o Protocolo sobre a Irlanda e a Irlanda do Norte, esteja totalmente operacional no final do período de transição, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2021, é essencial". "O Protocolo protege o Acordo da Sexta-feira Santa (Belfast) em todas as suas dimensões, mantendo a paz, estabilidade e prosperidade na ilha da Irlanda."



De acordo com o texto, este acordo preliminar e os projetos de texto resultantes dele ficarão sujeitos aos "respectivos procedimentos internos na UE e no Reino Unido". "Uma vez feito isso, uma quinta reunião regular do Comitê Conjunto UE-Reino Unido será convocada para adotá-los formalmente. Isso acontecerá nos próximos dias e antes do final do ano", diz o documento.