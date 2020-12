Londres anuncia acordo com a UE sobre comércio pós-Brexit na Irlanda do Norte

O governo britânico anunciou nesta terça-feira que chegou a um acordo com a União Europeia sobre o comércio pós-Brexit na Irlanda do Norte que permite modificar seu polêmico projeto de lei que revogava parte do Tratado de Retirada, violando a lei internacional.

Após uma reunião em Bruxelas entre altos funcionários, as partes "podem agora anunciar um acordo de princípio (...) sobre o protocolo para a Irlanda e Irlanda do Norte", afirma um comunicado do Executivo, que informa a retirada dos artigos controversos de seu projeto de Lei de Mercado Interno.