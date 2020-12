UE não sacrificará seu futuro por um acordo pós-Brexit, afirma principal negociador

A União Europeia nunca sacrificará seu próprio futuro com alguma concessões excessivas para obter um acordo pós-Brexit com o Reino Unido, afirmou nesta terça-feira o principal negociador europeu, Michel Barnier, no momento em que a solução parece depender de uma decisão política.

"Nunca sacrificaremos nosso futuro pelo presente. O acesso ao nosso mercado tem condições", afirmou o diplomata francês em uma mensagem no Twitter, na qual também destacou a "unidade total" da equipe de negociação europeia.