Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics anunciou hoje que está trabalhando com a VanEck, um gestor de investimento mundial, como provedor de dados e análise para dois novos fundos negociados em bolsa (ETFs). Os fundos são VanEck Vectors® Moody's Analytics® IG Corporate Bond ETF (MIG®), que se concentra no mercado de grau de investimento corporativo dos EUA, e o VanEck Vectors® Moody's Analytics® BBB Corporate Bond ETF (MBBB®), que se concentra no segmento BBB do mercado, para títulos com a classificação mais baixa de grau de investimento.

A Moody's Analytics ofereceu suas métricas de risco de crédito para uso nos índices subjacentes a estes dois novos fundos da VanEck. A VanEck está usando vários pontos de dados produzidos pela Moody's Analytics, líder do setor de solução CreditEdgeTM, como entradas para índices subjacentes aos novos ETFs.

Estas métricas têm por base informações dos mercados financeiros e são combinadas com uma imagem detalhada da estrutura de capital de uma empresa. Elas são utilizadas por investidores para avaliação da qualidade de crédito e identificar títulos corporativos que oferecem 'spreads' atraentes referentes ao risco de crédito implícito no mercado.

Nos últimos anos, a popularidade da indústria de ETF cresceu à medida que os investidores buscavam novas estratégias de renda fixa 'smart beta'. Muitos ETFs se desempenharam bem durante a crise financeira de 2007-2008 e estão com um forte desempenho agora, mesmo em meio à desaceleração econômica causada pela pandemia de COVID-19.

"A solução CreditEdge tem um conjunto abrangente de métricas de risco de crédito para a detecção precoce de alerta de deterioração de crédito", disse Nihil Patel, Diretor Executivo da Moody's Analytics. "Estas métricas têm monstrado ajudar a identificar títulos corporativos subvalorizados. Estamos satisfeitos que a VanEck fará uso destas métricas como entradas-chave para índices subjacentes a seus novos ETFs."

"Os novos fundos de títulos corporativos são projetados para fornecer aos investidores novas ferramentas robustas a fim de aumentar suas exposições a títulos de grau de investimento", disse Fran Rodilosso, Chefe de Gestão de Portfólios de ETF de Renda Fixa da VanEck. "Eles oferecem aos investidores potencial de renda e desempenho superior sem ter que assumir riscos excessivos - sobretudo importante neste ambiente de baixo rendimento prolongado."

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança no setor, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, elaboradas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mentes abertas e foco em satisfazer as necessidades dos clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse o site ou se conecte conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation relatou uma receita de US$ 4,8 bilhões em 2019, emprega cerca de 11.400 pessoas em todo o mundo e mantém presença em mais de 40 países.

Sobre a Van Eck

VanEck tem um histórico de enxergar além dos mercados financeiros para identificar tendências que provavelmente criarão oportunidades impactantes de investimento. Em 31 de outubro de 2020, a VanEck administrava cerca de US$ 60,1 bilhões em ativos, incluindo fundos mútuos, ETFs e contas institucionais. É um dos primeiros gestores de ativos dos EUA a oferecer aos investidores acesso aos mercados internacionais. Isto definiu o tom para o esforço da empresa de identificar classes de ativos e tendências - incluindo investimento em ouro em 1968, mercados emergentes em 1993 e Fundos Negociados em Bolsas em 2006 - que posteriormente conformaram o setor de gestão de investimentos.

Hoje, a VanEck oferece estratégias ativas e passivas com exposições convincentes apoiadas por processos de investimento bem planejados. Os recursos da empresa variam de oportunidades de investimento essenciais a exposições mais especializadas para aumentar a diversificação de portfólios. Suas estratégias ativamente gerenciadas são alimentadas por pesquisa detalhada e ascendente bem como seleção de segurança de gerentes de portfólios com experiência direta nos setores e regiões em que investem. A capacidade de investimento, liquidez, diversidade e transparência são essenciais para a tomada de decisão experiente em torno da seleção de mercado e índice subjacente às estratégias passivas da VanEck.

Desde sua fundação em 1955, colocar os interesses dos clientes em primeiro lugar, em todos os ambientes de mercado, tem estado no centro da missão da empresa.

