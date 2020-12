GB e UE admitem que 'não estão reunidas' as condições para acordo pós-Brexit

Reino Unido e União Europeia admitiram nesta segunda-feira (7) que "não estão reunidas" as condições para um acordo pós-Brexit, e o primeiro-ministro britânico, Boris Jonhson, viajará nos "próximos dias" para se reunir com a chefe do Executivo comunitário, Ursula von der Leyen.

Em um comunicado conjunto, Londres e Bruxelas destacaram que, em uma conversa por telefone, Johnson e Von der Leyen estiveram "de acordo em que não estão reunidas as condições para finalizar um acordo" e pediram às suas equipes negociadoras para "preparar um encontro em Bruxelas nos próximos dias", do qual o primeiro-ministro britânico participará.