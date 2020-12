Comunicado do Business Wire :Arcules

A Arcules, importante fornecedora de soluções unificadas e inteligentes de segurança como serviço, anunciou hoje que ampliará seu alcance para a América Latina ao contratar a firma representante de fabricantes LAR Group para promover a Arcules Unified Cloud Security Platform na região.

Com escritórios no México, Brasil, Venezuela, Colômbia, Guatemala e Argentina, o LAR Group fornecerá a plataforma da Arcules a distribuidores, integradores, arquitetos, engenheiros e usuários finais, juntamente com uma linha completa de recursos direcionados a expandir para os clientes os recursos oferecidos pela empresa em vídeo, controle de acesso e análises na nuvem. Com a parceria, a Arcules poderá seguir estabelecendo sua presença global após sua expansão rumo à região EMEA no início deste ano.

"Os mercados a que atendemos estão prontos para a segurança física baseado na nuvem, que possibilita a liberdade e a flexibilidade para utilizar infraestruturas de vigilância e câmeras já existentes com uma plataforma inteligente que unifica vídeo, controle de acesso e análises", afirmou Glenn Patrizio, CEO do LAR Group. "Vemos com grande entusiasmo a possibilidade de oferecer essa opção a nossos clientes e parceiros para que ampliem seus recursos de segurança com uma plataforma redimensionável e intuitiva".

Nos últimos 17 anos, o LAR Group tem se tornado a maior firma de representação para fabricantes de segurança eletrônica na América Latina, construindo uma sólida rede de clientes que abrangem não só distribuidores e integradores, mas também arquitetos, engenheiros e usuários finais que recorrem a ela para obterem soluções de ponta em segurança que permitem superar os maiores desafios da atualidade.

"A segurança é um aspecto da maior importância em toda a América Latina, o que promove o crescimento do setor e a demanda por soluções abertas, redimensionáveis e flexíveis o suficiente para suportar a natureza em constante transformação da segurança física", declarou Nigel Waterton, diretor de receita (CRO) da Arcules. "A Arcules vislumbra muitas oportunidades na América Latina para oferecer a empresas o tipo de inteligência e supervisão necessário para proteger ativos e pessoas, e é por isso que contratar uma firma de representação que realmente compreenda o mercado ajudará a Arcules a desenvolver sua presença e negócios na região".

Sobre a Arcules

A Arcules, uma empresa do Canon Group, atende a empresas modernas suprindo sua necessidade não atendida de videovigilância, controle de acesso e Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) integrados e baseados na nuvem com sua Unified Cloud Security Platform. A Arcules combina dados de monitoramento em vídeo até então inexplorados com dados de sensores e análises para proporcionar percepções acionáveis que promovem melhores decisões de negócios, otimizam operações e reforçam a segurança. A Arcules está sediada em Irvine, estado norte-americano da Califórnia. Acesse www.arcules.com para saber mais e siga-nos no LinkedIn, no Facebook e no Twitter.

Jenna Hardie Compass Integrated Communications para a Arcules O: +1-505-948-3972 jenna@compassintegrated.com

