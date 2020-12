Comunicado do Business Wire :Blue Ocean Robotics

UVD Robots, uma subsidiária da Blue Ocean Robotics, e fabricante de robôs de desinfecção autônomos equipados com luz UV-C, anunciou hoje que foi selecionada pela direção-geral da Comissão Europeia para Redes de Comunicações, Conteúdos e Tecnologias (Comissão da UE) para fornecer 200 de seus robôs de desinfecção autônomos aos hospitais da União Europeia no combate ao coronavírus. A proposta da UVD Robots ficou em primeiro lugar na revisão da Comissão da UE no quesito de desinfecção de robôs, que avalia a excelência técnica e maturidade da tecnologia, qualidade da abordagem na implantação, tempo de resposta em suporte técnico e manutenção, além do valor em geral. Os robôs UVD estão sendo implantados agora nos 10 primeiros ou mais países da UE, com mais no futuro.

Em uma declaração, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, disse: "Com os fundos da UE, a Comissão Europeia está adquirindo 200 robôs de desinfecção, que serão entregues aos hospitais por toda a Europa para ajudar a desinfetar quartos de pacientes. Fazemos tudo que é possível para oferecer suporte aos hospitais e pacientes nestes tempos difíceis. Mais ações desse tipo devem vir depois."

"Estamos muito felizes que nossos robôs UVD foram selecionados pela Comissão da UE, que acreditamos ser a maior encomenda de robôs de serviço de seu tipo", disse Per Juul Nielsen, diretor executivo (CEO) da UVD Robotics. "Fomos o primeiro robô nesta categoria e determinamos o padrão global para a desinfecção UVC autônoma. Um pedido desse tamanho valida ainda mais a eficácia dos robôs UVD."

O robô UVD desinfecta contra vírus e bactérias em superfícies e no ar, reduzindo a transmissão de doenças ao eliminar 99,99% das bactérias e microrganismos em aproximadamente 10 minutos em um quarto de paciente.

"Ajudamos na luta contra a disseminação da Covid-19, enquanto também fortalecemos a prevenção em geral contra infecções adquiridas em hospitais (HAI)", disse Claus Risager, diretor executivo (CEO) da Blue Ocean Robotics, controladora da UVD Robots. "Com este pedido, vamos ajudar ainda mais a proteger os profissionais de saúde, pacientes e familiares em um momento tão crítico."

UVD Robots é uma subsidiária de um dos grupos com liderança mundial no desenvolvimento de robôs de serviço profissional, Blue Ocean Robotics, que também inclui subsidiárias como a GoBe Robots e PTR Robots. A Blue Ocean Robotics tem sua sede na "capital do robô" da Europa, Odense, na Dinamarca.

