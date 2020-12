China se opõe e condena ataques de Pompeo contra sistema político, diz porta-voz

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, criticou em uma postagem no Twitter o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, em meio a um acirramento das tensões entre os dois países. "Nós nos opomos e condenamos os ataques malignos do secretário #POMPEO contra o sistema político da China e novas restrições ao intercâmbio de pessoas", escreveu.



"Incitar o confronto ideológico só vai sabotar ainda mais as relações China-EUA e não é do interesse dos dois povos", acrescentou a porta-voz.



De acordo com a Reuters, os Estados Unidos se preparam para impor sanções a cerca de uma dúzia de autoridades chinesas por supostamente terem exercido um papel na desqualificação de legisladores de oposição em Hong Kong.