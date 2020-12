Comunicado do Business Wire :Bittrex Global

Bittrex Global (Bermuda) Ltd. (Bittrex Global) anunciou que irá cotar ações com token em sua bolsa de ativos digitais em cooperação com a DigitalAssets.AG. Este produto permitirá que negociadores e investidores tenham acesso direto às empresas cotadas, sem precisar de um corretor externo ou pagar taxas adicionais. As ações podem ser adquiridas em dólares norte-americanos (USD), Tether (USDT) ou Bitcoin (BTC), vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana.

As ações com token disponíveis através da Bittrex Global permitirão que clientes adquiram uma fração de um estoque sem a necessidade de comprar ações inteiras, onde o risco subjacente de token é derivado da empresa tokenizada. A Bittrex Global planeja aumentar rapidamente suas ofertas, dando a seus clientes exposição a ETFs, índices e classes de ativos adicionais.

"As bolsas de valores tradicionais das capitais financeiras no mundo definem termos de envolvimento e negociação há séculos. Os sistemas de compensação são ineficientes e complexos, e negociar pequenos volumes pode ser caro e levar dias, o que é totalmente desnecessário, dado aos avanços tecnológicos que foram feitos na última década", disse o Diretor Executivo da Bittrex Global, Tom Albright. "A tecnologia blockchain tem o potencial de expandir radicalmente o acesso a serviços financeiros, e a Bittrex Global tem muito orgulho de fornecer às pessoas um portal para criar seu capital e riqueza privada de um modo que era inimaginável uma década atrás."

A base diversificada de clientes da Bittrex Global agora pode comprar e negociar as seguintes ações com token:

-- Tesla (TSLA)

-- SPDR S&P; 500 ETF (SPY)

-- Alibaba (BABA)

-- Beyond Meat Inc (BYND)

-- Pfizer (PFE)

-- Apple (AAPL)

-- BioNTech (BNTX)

-- Facebook (FB)

-- Google (GOOGL)

-- Netflix (NFLX)

-- Amazon (AMZN)

-- Bilibili (BILI)

Estas ações com token estão disponíveis mesmo em países onde o acesso às ações dos EUA por meio de instrumentos financeiros tradicionais não é possível. A tokenização de ações é a primeira etapa para criação de mercados mais dinâmicos e acessíveis, onde ofertas de tokens securitizadas (OSTs) podem atrair investidores mais maduros e variados. Ações tokenizadas podem ser negociadas junto com mais de 250 ativos digitais cotados na bolsa Bittrex Global e configuram um marco significativo na adoção da tecnologia de blockchain por serviços financeiros tradicionais.

Sobre a Bittrex Global

A Bittrex Global tem uma das plataformas de negociação e infraestruturas de carteira digital mais seguras do mundo, onde os clientes podem acessar novos produtos atrativos. Construído com a tecnologia de ponta da Bittrex, a Bittrex Global fornece uma experiência de alto nível para clientes profissionais e iniciantes.

Sobre a DigitalAssets.AG

A DigitalAssets.AG, com sede na Suíça, facilita a tokenização de ativos financeiros tradicionais. Recentemente, trouxe a negociação de ações para outra importante bolsa de criptografia em cooperação com a alemã CM-Equity AG.

