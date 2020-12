Itália tem mais de 21 mil casos e 662 mortes nas últimas 24 horas

A Itália registrou mais de 21 mil casos diários de coronavírus e 662 mortes nas últimas 24 horas. Com isso, o país já teve quase 1,6 milhão de casos da doença e 59.514 mortes confirmadas. É o segundo maior número de mortos na Europa, atrás apenas do Reino Unido.



Nesta semana, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, assinou um decreto limitando as viagens entre as regiões de 21 de dezembro a 6 de janeiro, feriado nacional do Dia da Epifania. Conte espera que isso evite movimentações durante feriados que possam impulsionar o contágio.