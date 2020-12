Reino Unido e UE vão retomar discussões pós-Brexit neste domingo

As delegações da União Europeia e do Reino Unido terão neste domingo uma nova rodada de conversas para um acordo pós-Brexit e, no dia seguinte, haverá um novo contato entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o premier Boris Johnson.

"Nenhum acordo é alcançável" se não forem resolvidas as diferenças que persistem, assinalou Ursula neste sábado em Bruxelas, após um conversa telefônica com Johnson. Por isso, os líderes deram instruções às equipes para que organizem uma nova rodada amanhã na capital belga. "Conversaremos novamente na segunda-feira", informou a presidente da Comissão Europeia.