Telefonema crucial neste sábado entre Von der Leyen e Johnson para evitar um Brexit duro

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, terão uma conversa crucial neste sábado (5) para tentar salvar as negociações pós-Brexit, a menos de um mês do prazo para chegar a um acordo sobre suas futuras relações comerciais.

A chamada, que começou às 16h30 GMT, ainda estava em andamento por volta das 17h GMT, de acordo com uma fonte próxima às negociações.

Desde a data oficial do Brexit, 31 de janeiro, Londres continua a aplicar as regras europeias. Somente ao final do período de transição, que termina em 31 de dezembro, ocorrerão as verdadeiras mudanças, com sua saída do mercado comum e da união aduaneira.

Os dois negociadores-chefe, Michel Barnier da França e David Frost do Reino Unido, nesta semana estão em uma corrida desesperada contra o tempo em Londres para encontrar uma maneira de chegar a um acordo.

Mas na noite de sexta-feira, ambos tiveram que admitir que "as condições para um acordo não são cumpridas, devido a divergências significativas", segundo um comunicado divulgado pelos negociadores.

Portanto, acrescentou a nota, "eles concordaram em pausar as negociações para informar seus superiores sobre o andamento das negociações".

Também anunciaram que Von der Leyen e Johnson manteriam contato "na tarde de sábado para discutir esta situação", em uma chamada que pode selar a sorte das negociações.