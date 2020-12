EUA e Tiktok seguem longe de acordo, diz fonte

O aplicativo de vídeos TikTok e o governo de Donald Trump não chegaram a um acordo sobre a venda das operações da empresa nos Estados Unidos na noite desta sexta-feira (4), poucas horas antes do prazo dado para que um negócio seja feito, disse uma fonte próxima ao caso.

O Comitê de Investimentos Estrangeiros deu à controladora do TikTok, a ByteDance, com sede na China, até a meia-noite desta sexta-feira para chegar a um acordo aceitável que levaria os ativos da TikTok a serem transferidos para os Estados Unidos.

As conversas entre o TikTok e os negociadores do governo continuarão mesmo depois que o prazo terminar, e os usuários locais do popular aplicativo poderão mantê-lo em seus telefones, disse a fonte.