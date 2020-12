Os shoppings do Rio podem abrir 24 horas para evitar multidões

O Rio de Janeiro autorizou a abertura de shopping centers 24 horas por dia como forma de evitar aglomerações nas compras de final de ano, ignorando a recomendação de reforçar as restrições em meio à retomada da pandemia do coronavírus no Brasil.

"Os shoppings e centros comerciais serão autorizados a funcionar 24 horas por dia para que a população não precise correr" e diminua a sobrecarga do transporte público, afirmou o prefeito, Marcelo Crivella, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira(4).

A medida vai valer ao longo do mês de dezembro, disse o prefeito no Twitter.

Crivella também anunciou o fechamento de escolas municipais que, desde o mês passado, retomaram gradativa e voluntariamente as aulas presenciais em algumas séries.

O estado do Rio de Janeiro e sua capital registram há algumas semanas um aumento nas infecções e internações por covid-19 que estão começando a saturar o sistema público de saúde novamente.

Uma comissão científica que assessora a prefeitura recomendou esta semana o fechamento de escolas e praias e a restrição de horários em bares e restaurantes, mas as autoridades garantem que maior controle da aplicação das medidas em vigor e aumento da capacidade hospitalar serão suficientes para evitar a elevação do quadro e da curva de mortalidade.

"Parece que está tudo liberado, mas não está", disse o governador interino do estado do Rio, Claudio Castro.

O Rio viveu o auge da pandemia em maio e junho, e desde então iniciou um processo gradual de reabertura e fechou alguns hospitais de campanha devido à estabilização da situação de saúde.

Fora o uso obrigatório da máscara nos espaços públicos, nos últimos meses a cidade parece ter retomado o seu ritmo habitual, com grandes multidões nas praias, nos transportes públicos e até nos eventos sociais sem medidas de proteção.

O Brasil ultrapassou 6,4 milhões de infecções e 175 mil mortes por coronavírus na quinta-feira, 755 nas últimas 24 horas.

Mais de 22.000 dessas mortes ocorreram no estado do Rio, que acumula a maior taxa de mortalidade proporcional do país: 133 por 100.000 habitantes, frente a 83 em todo o país ou 93 em São Paulo, o estado mais populoso, que soma 42.600 mortes.