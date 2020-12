Secretário-geral da ONU pede à Armênia e Azerbaijão para negociar sendo guiados pelo Grupo de Minsk

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, pediu nesta sexta-feira (4) que "a Armênia e o Azerbaijão retomem as negociações sob os auspícios dos co-presidentes do Grupo de Minsk da OSCE para chegar a um acordo pacífico duradouro".

A declaração não mencionou a Turquia.

A ONU "encoraja os governos e povos da Armênia e do Azerbaijão a dialogar para promover a paz, estabilidade e prosperidade na região", acrescentou Guterres.

O texto também destaca a disposição das Nações Unidas em responder às necessidades humanitárias das populações afetadas pelo recente conflito de Nagorno-Karabakh, e solicita a plena cooperação das partes para garantir o "livre acesso" para a entrega da ajuda.

O comunicado foi divulgado no dia seguinte a uma declaração conjunta dos Estados Unidos, Rússia e França, co-presidentes do Grupo de Minsk, com o objetivo de reafirmar a importância deste órgão, num momento em que a Turquia pede por um novo formato de negociação em que possa participar.

O Azerbaijão, por sua vez, pediu que a França fosse excluída da mediação depois que o Senado francês votou um texto pedindo o "reconhecimento" de Nagorno-Karabakh.

Fundado na década de 1990 após a primeira guerra entre a Armênia e o Azerbaijão, o Grupo de Minsk da OSCE (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa) está encarregado de mediar os assuntos em relação a Nagorno-Karabakh, uma república autodeclarada de maioria armênia que faz parte do Azerbaijão.