O principal negociador da União Europeia para um acordo com o Reino Unido sobre a relação pós-Brexit, Michel Barnier, admitiu nesta sexta-feira(04) no Twitter que não estão reunidas as condições para um entendimento, razão pela qual as partes concordaram em "fazer uma pausa" nas discussões para informar os governos.

"Nós concordamos hoje [sexta-feira] que as condições para um acordo não foram atendidas, devido a divergências significativas", disse Barnier.

O responsável acrescentou que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro Boris Johnson manterão contatos no sábado.