Avião faz pouso de emergência noturno em estrada americana

Um pequeno avião fez um pouso de emergência impressionante em uma rodovia dos Estados Unidos, durante a noite e enquanto vários carros circulavam pela estrada.

Imagens de vídeo publicadas no Twitter pelo Departamento de Transporte de Minnesota mostram como o piloto conseguiu pousar na estrada e seguir com o deslocamento na mesma velocidade dos veículos.

O avião aparentemente sofreu uma falha de motor, de acordo com as autoridades do Condado de Ramsey, que publicaram no Facebook imagens da colisão entre a pequena aeronave e um veículo utilitário.

Nenhuma pessoa ficou ferida no acidente que aconteceu na quarta-feira à noite na rodovia interestadual 35.

A rodovia ficou bloqueada por várias horas, mas foi reaberta ao tráfego na manhã de quinta-feira.