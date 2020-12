Comunicado do Business Wire :Rand Technology

A Rand Technology (Rand) realizou as seguintes nomeações: Kim Fix, diretora de operações (COO) para a região das Américas e a Europa; Frederick Fu, presidente e diretor administrativo para a região Ásia-Pacífico (APAC); Nami Mokri, vice-presidente de vendas e sourcing para a região APAC; Kevin Sheehan, diretor de informação (CIO); e Jennifer Strawn, diretora de sourcing e procurement para a região das Américas e Europa.

Kim Fix, vice-presidente global de garantia de qualidade e operações, foi nomeada COO para a região das Américas e Europa. Kim comandará as operações das equipes de vendas e sourcing da Rand nas Américas e na Europa, e supervisionará globalmente as atividades de conformidade global, garantia de qualidade e operações. Kim tem sido essencial para o status preferencial da Rand entre seus parceiros de negócios e para as certificações ISO, OHSAS, ANSI ESD e R2 em diversas de suas unidades.

Frederick Fu entrou para a Rand como presidente e diretor administrativo para a região APAC. Anteriormente, ele atuava como presidente da Avnet, também para a APAC. Ele tem sido fundamental para a eficácia, o crescimento, a estratégia e o sucesso da Rand nessa região.

Nami Mokri foi nomeada vice-presidente de vendas e sourcing para a região APAC. Previamente vice-presidente sênior da Advanced MP Technology em Hong Kong, Nami se subordinará diretamente a Frederick Fu, presidente para a APAC.

Kevin Sheehan, diretor de TI, foi nomeado CIO e liderará o grupo de tecnologia da informação da Rand - o que inclui sua equipe de análise de dados - e gerenciará todos os aspectos dos projetos e operações de TI em nove países de diferentes regiões do mundo.

Jennifer Strawn entra para a Rand como diretora de sourcing e procurement para a região das Américas e Europa. Sua experiência em nível sênior no mercado de produtos eletrônicos globais inclui atuações nas empresas Invotek, Converge, Velocity e Advanced MP Technology. Jennifer se subordinará à COO, Kim Fix.

Sobre a Rand Technology

A Rand Technology (Rand) é uma das líderes globais em sourcing e cadeia de suprimentos de produtos eletrônicos, fornecendo a clientes da lista Fortune 500 serviços de ciclo de vida completo, o que abrange distribuição, serviços pós-venda e recuperação de ativos. Há quase 30 anos em operação, a Rand utiliza inteligência de mercado orientada por dados para ajudar clientes que enfrentam escassez ou excesso de estoque, necessidades relacionadas com aquisições e outras necessidades fundamentais da gestão da cadeia de suprimentos.

O status preferencial da Rand entre fabricantes de equipamentos originais (Original Equipment Manufacturer, OEM) de nível superior, prestadores de serviços de fabricação de eletrônicos (electronics manufacturing service, EMS) e parceiros de sourcing coloca a empresa em uma posição única para corresponder ao fornecimento e à demanda globais de componentes. Para saber mais sobre a Rand, acesse www.randtech.com ou encontre-nos no LinkedIn.

