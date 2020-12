Fitch Ratings: famílias europeias e americanas pouparam mais durante crise

Os níveis de poupança das famílias europeias e americanas atingiram níveis recordes no primeiro semestre de 2020, informa a Fitch Ratings, em relatório divulgado na quinta-feira, 3. Segundo a agência, o movimento reflete as restrições ao consumo presencial impostas pela pandemia e as elevadas incertezas econômicas.



Na Europa, a instituição explica que a renda atravessou a primeira etapa da crise de forma incólume, graças às medidas de apoio fiscal implementadas por vários governos. "Portanto, embora os endividamento da dívida das famílias tenham aumentado quando essa dívida é expressa como percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), a variação da dívida foi mais reduzida quando expressa como percentagem da renda disponível", ressalta.



A análise acrescenta que os empréstimos bancários a consumidores caíram substancialmente, enquanto o crédito a empresas avançou no segundo trimestre. "Os credores estão bem financiados por meio de vários esquemas de liquidez do governo, mas os bancos restringiram os padrões de crédito para empréstimos a consumidores e empresas mais recentemente, citando incertezas sobre as perspectivas econômicas e problemas específicos do setor", destaca.