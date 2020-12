Obama, Bush e Clinton querem tomar vacina na TV

Três ex-presidentes dos EUA, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, se ofereceram ontem para tomar a vacina contra a covid diante das câmeras. O objetivo é aumentar a confiança da população na imunização. "Prometo que, quando estiver disponível para pessoas que correm menos risco, vou tomar", disse Obama durante entrevista que foi ao ar ontem em um programa de rádio. "Posso ser vacinado na TV ou ser filmado para que as pessoas saibam que confio na ciência e não arrisco ser infectado pela covid."



Mais tarde, Freddy Ford, assessor de Bush, disse à rede CNN que o ex-presidente também está disposto a promover as vacinas, tomando sua dose "diante das câmeras". "Bush entrará na fila para se vacinar, e ficará feliz em fazê-lo diante das câmeras."

Em seguida, Ángel Ureña, porta-voz de Clinton, disse que o ele também pretende ser vacinado diante das câmeras.



"Ele tomará a vacina assim que estiver disponível para ele, com base nas prioridades determinadas pelas autoridades de saúde", disse Ureña. "E fará isso em um ambiente público se isso encorajar todos os americanos a fazerem o mesmo."



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.