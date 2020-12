Ao menos 100 milhões de doses da vacina da Moderna estarão disponíveis no primeiro trimestre de 2021

A Moderna planeja disponibilizar entre 100 e 125 milhões de doses de sua vacina contra a covid-19 no primeiro trimestre de 2021, a grande maioria das quais irá para os Estados Unidos, anunciou a empresa americana de biotecnologia em um comunicado nesta quinta-feira (3).

Entre 85 milhões e 100 milhões dessas doses serão reservadas para os Estados Unidos e entre 15 e 25 milhões para o resto do mundo, observou o laboratório.

A empresa também reafirmou que 20 milhões de doses estarão disponíveis no país norte-americano até o final do ano.

A Moderna vem preparando a cadeia de abastecimento em conjunto com a administração Donald Trump há meses para garantir que possa distribuir a vacina assim que a agência reguladora de medicamentos americana (FDA) a aprove.

Para todos os países fora dos Estados Unidos, a produção será realizada na Suíça, nas fábricas do grupo Lonza.

Autoridades americanas disseram que planejam distribuir um total de 40 milhões de doses até o final do ano no país, incluindo aquelas produzidas pela parceira entre as empresas Pfizer e BioNTech.

Isso significa que cerca de 20 milhões de pessoas seriam vacinadas até o final de 2020, já que o produto é administrado em duas doses.

A Moderna solicitou autorização da FDA e do comitê consultivo da agência, que está revisando todos os dados do ensaio clínico e se reunirá para debater os resultados em 17 de dezembro. A permissão para a distribuição da vacina é esperada logo em seguida.

A reunião da FDA para revisar a vacina Pfizer- BioNtech, que foi aprovada na quarta-feira no Reino Unido, acontecerá no dia 10 de dezembro.