Imunização dos americanos 'vai levar tempo', assinala conselheira da Casa Branca

A imunização dos americanos contra a Covid-19 "vai levar tempo", até mesmo para os 100 milhões de americanos que sofrem de alguma comorbidade importante", declarou nesta quinta-feira a coodenadora da luta contra a doença na Casa Branca.

"Serão necessárias semanas, inclusive meses, até que os mais vulneráveis sejam imunizados", indicou Deborah Birx a jornalistas da AFP e AP, após uma reunião com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e com o presidente da Assembleia Geral, Volkan Bozkir.

A conselheira não informou se continuará trabalhando com o presidente eleito, Joe Biden, quando o mesmo assumir o cargo, e insistiu na necessidade de se seguir cumprindo as regras para limitar a propagação do vírus: "Sabemos como mudar o curso desta pandemia. Vimos como a Europa recorreu a métodos claros de limitação. Estão em vigor em alguns estados, mas não o suficiente em outros."

Os Estados Unidos registram mais de 276 mil mortos pela Covid-19 desde março, segundo a Universidade Johns Hopkins.