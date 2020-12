Califórnia proíbe aglomerações e atividades não essenciais

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou nesta quinta-feira que aglomerações e atividades não essenciais serão proibidas em todas as regiões do estado americano em que a pandemia possa sobrecarregar o sistema de saúde.

As restrições entrarão em vigor nas áreas onde as UTIs estiverem com mais de 85% de ocupação, o que poderá ocorrer daqui a "um dia ou dois" em algumas áreas do estado, o mais populoso do país, indicou Newsom.

Segundo esse "confinamento regional", serão proibidas todas as aglomerações com presença de membros de lares diferentes, bem como os deslocamentos e serviços não essenciais. Restaurantes poderão servir refeições para viagem e os pequenos comércios terão sua capacidade limitada a 20%.