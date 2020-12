Comunicado do Business Wire :Starcity

A Starcity está adquirindo os principais ativos da Ollie, incluindo sua tecnologia, propriedade intelectual e acordos comerciais nas principais cidades, que, quando combinados com a Starcity, criarão um dos maiores desenvolvedores e operadores de co-habitação do mundo.

A Ollie é amplamente reconhecida como uma pioneira na classe de bens de co-habitação e fez parcerias com proprietários institucionais para oferecer a muito necessária acessibilidade e comunidade a cidades de primeira linha como Nova Iorque, Los Angeles, a área da Baía de São Francisco e Boston. Além disso, a Ollie construiu um conjunto de serviços de tecnologia própria para fomentar o envolvimento da comunidade, prestar serviços de hospitalidade e fornecer correspondência entre colegas de quarto dentro de suas comunidades.

Após a transação, o pessoal-chave da Ollie se unirá à Starcity para criar uma organização líder com a missão de tornar as grandes cidades acessíveis a todos. "Estamos entusiasmados em trazer a bordo uma equipe de tão alto calibre com comunidades de nível institucional. Mais importante ainda, temos a humildade de expandir nossa experiência convidativa e prática para mais residentes em todo o mundo," disse Jon Dishotsky, CEO e co-fundador da Starcity. A Starcity passará os próximos meses integrando a equipe da Ollie, os residentes e os parceiros em sua plataforma. Com a aquisição, a Starcity irá operar agora mais de 1.500 unidades globalmente, com mais de 3.000 unidades em seu pipeline de desenvolvimento e operações em toda a América do Norte e Europa Ocidental e mais de 10.000 unidades em negociação.

A Starcity vem expandindo sua pegada na indústria de co-habitação com foco nas principais cidades da América do Norte e Europa. Com esta aquisição, a Starcity se estabelece ainda mais como a melhor proprietária e operadora da categoria em co-habitação institucional com um conjunto completo de serviços.

"Trazer a plataforma Ollie para a Starcity dá a nossos residentes, clientes e equipe uma empresa que está alinhada com nossa filosofia habitacional, facilitando o crescimento de moradias alcançáveis nacional e globalmente", disse Gregg Christiansen, presidente da Ollie. "Estou entusiasmado em ver o que podemos realizar juntos".

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201203006058/pt/

Jon Dishotsky Media@starcity.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.