Comunicado do Business Wire :GGPoker

GGPoker anunciou hoje que Dan Bilzerian se uniu ao Team GGPoker como embaixador da marca. Um dos jogadores de pôquer e influenciadores de mídia social mais reconhecidos do mundo, com mais de 32 milhões de seguidores no Instagram, "Blitz" irá representar a GGPoker ao vivo e online.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201203006028/pt/

Dan Bilzerian, GGPoker's newest brand ambassador. (Photo: Business Wire)

Para comemorar a notícia, a sala de pôquer online irá organizar uma festa especial de aniversário de 40 anos para o 'Rei do Instagram' em 7 de dezembro na forma de um torneio de pôquer com um 'freeroll' de aniversário de US$ 100.000. Este jogo de pôquer com entrada livre está aberto a todos os novos jogadores da GGPoker que se cadastrarem com o código BLITZ40 e depositarem US$ 10 ou mais.

O que: Freeroll de Aniversário de US$ 100.000 de Dan

Quando: 2ª feira, 7 de dezembro às 17:00 UTC

Como acessar: Inscreva-se com o código BLITZ40, deposite ao menos US$ 10 e use seu tíquete para se inscrever no torneio de 'freeroll'

Conjunto de prêmios do torneio: US$ 100.000

? O vencedor receberá um prêmio de pelo menos US$ 10.000 e, além disto, uma compra inicial de US$ 3.000 a ser utilizada em uma série de atenção de uso único contra Dan!

? Ao menos 50% do campo irá ganhar prêmios em dinheiro

Prêmios de recompensa extra:

? Derrote Dan para ganhar uma viagem com todas as despesas pagas a Las Vegas no verão de 2021 para festejar com ele

? Derrote qualquer outro jogador do Team GGPoker (embaixador ou membro do GGSquad) ou um dos convidados especiais de Dan (confira a lista completa da GGPoker no Twitter) para ganhar um pacote 'Spin & Gold' (valor de US$ 200) ou US$ 1.000 em dinheiro para um feliz ganhador

"Nestes tempos malucos, a GGPoker é a melhor opção para começar meu pôquer - eles atendem aos jogadores de lazer e este é o futuro do pôquer, não um bando de nerds em matemática", disse Dan Bilzerian. "Disputei contra pessoas desde a compra inicial de US$ 2 até as mesas de compra inicial de US$ 200.000 na GGPoker e estarei trabalhando com a GG para tornar as mesas de jogo a dinheiro ainda melhores para o jogador intermediário."

"Dan fazer parte do Team GGPoker é uma grande vitória! Ninguém no poker tem um alcance maior do que Dan", disse Daniel Negreanu, embaixador da GGPoker. "Ele ganhou milhões em jogos a dinheiro e não tem medo de entrar na disputa contra os tubarões nas vias de apostas altas na GGPoker!"

Os novos jogadores da GGPoker também são eleitos para reivindicar o Bônus de Boas-Vindas da sala de pôquer, ganhar ainda mais recompensas com a promoção Lua de Mel para Novatos e participar automaticamente do programa de fidelidade 'Fish Buffet' da GGPoker, com prêmios regulares em dinheiro como oferta.

Para obter detalhes completos sobre o 'freeroll' de aniversário de US$ 100.000 de Dan, acesse: https://promo.ggpoker.com/bilzerian-birthday-freeroll

Sobre a GGPoker: GGPoker é uma das principais salas de pôquer online do mundo, com uma base mundial de jogadores em ascensão. Ela oferece uma gama de jogos e recursos inovadores, como o pôquer patenteado Rush & Cash, All-In or Fold, Spin & Gold, plataforma integrada de apostas, mensagens de vídeo SnapCam, capacidade de apertar suas cartas de pôquer, PokerCraft e Smart HUD, tudo concebido para melhorar as experiências de jogo e tornar o pôquer mais divertido do que nunca. Durante novembro e dezembro de 2020, a GGPoker organiza o principal evento do WSOP e a série de torneios do circuito de inverno do WSOP.

Saiba mais sobre a GGPoker em GGPoker.com e no Facebook e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201203006028/pt/

Paul Burke press@ggpoker.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.