Comunicado do Business Wire :ExaGrid Systems, Inc.

A ExaGrid®, a única solução de Tiered Backup Storage do setor, acaba de anunciar sua vitória nas categorias "Fornecedora do Ano de Hardware de Backup" e "Empresa do Ano de Otimização de Desempenho em Armazenamento" do Storage Awards, "The Storries", premiação anual anunciada virtualmente no dia 26 de novembro de 2020. A votação foi aberta ao público, o que torna a premiação ainda mais significativa, já que reflete a opinião dos clientes e parceiros da ExaGrid, além de enaltecer sua arquitetura de produtos diferenciada e o suporte ao cliente de excelência. Os prêmios desse ano se somam às vitórias anteriores no "The Storries", incluindo o prêmio de "Produto do Ano de Hardware de Backup" e "Fornecedora do Ano de Armazenamento de Backup" de 2019 e 2018, respectivamente.

A zona de aterrissagem de cache de disco da Exagrid, que é voltada às atividades de restauração e backup, é escalonada, em termos de custo-eficácia, em um repositório de retenção de longo prazo, além de ser escalonada em uma arquitetura de armazenamento de dimensionamento que se ajusta proporcionalmente à ampliação dos dados. A ExaGrid oferece o melhor dos dois mundos através do pareamento das atividades de restauração e backup mais rápidas do setor, combinadas com o armazenamento de retenção de longo prazo mais barato.

"Estamos muito animados em ganhar dois prêmios esse ano. Na verdade, a simples indicação a sete categorias, disputando lado a lado com líderes do setor, para nós já é uma grande honra", afirma Bill Andrews, Presidente e CEO da ExaGrid. "A ExaGrid não para de inovar e desenvolver recursos que solucionem os problemas mais comuns que nossos clientes enfrentam com o armazenamento de backup. Esse ano, lançamos o Recurso Retention Time-Lock de Bloqueio para Recuperação de Ransomware em nossa versão 6.0 do software, tornando-se a única solução que oferece uma estratégia para recuperação de ransomware do armazenamento de backup com exclusão atrasada. Essa nova versão também trouxe melhorias à interface de usuário e ao desempenho de desduplicação e replicação em vários aplicativos de backup. A empresa está determinada a trazer mais economia para os backups com a eliminação de produtos desatualizados e caras atualizações em massa de software, além de garantir que o sistema seja de cara vantajoso em termos de custo-benefício na desduplicação, sem que o desempenho seja afetado, mantendo-se econômica conforme os dados são ampliados graças à arquitetura de dimensionamento. O meu mais sincero agradecimento a todos que votaram na ExaGrid."

A ExaGrid é vencedora dos seguintes prêmios de 2020:

-- Network Computing Awards - Empresa do Ano

-- Network Computing Awards - Produto de Hardware do Ano

-- Storage Awards "The Storries XVII" - Fornecedora do Ano de Hardware de Backup

-- Storage Awards "The Storries XVII" - Empresa do Ano de Otimização de Desempenho em Armazenamento

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas, com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva e uma arquitetura de dimensionamento. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo de retenção a longo prazo. A arquitetura de dimensionamento da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, o que elimina as caras atualizações em massa de software e a obsolescência do produto. Acesse exagrid.com ou conecte-se conosco pelo LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas experiências com a ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Kristina O'Connell ExaGrid koconnell@exagrid.com

