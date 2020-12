Société Génerale: mercados podem ter choque de realidade, há risco de recessão

Os mercados podem ter um choque de realidade em meio a demasiado otimismo, sendo possível até uma recessão nos Estados Unidos, avalia o Société Génerale, em relatório enviado a clientes nesta quinta-feira, 3. A avaliação é de que há uma "aposta em retorno à normalidade", enquanto há uma possibilidade real de problemas persistirem na economia.



A análise cita o economista Edward Harrison, da Credit Writedowns e Real Vision, que avalia que no momento há quatro questões fiscais separadas com as quais o país deve lidar, e que "apenas uma delas pode ser resolvida". Sem apoio, empresas irão encontrar dificuldades, e empregos serão perdidos, o que trará "danos permanentes à economia", projeta.



As questões com as quais o país tem de lidar, segundo Edward, são: "legislação de gastos para financiar o governo; reabastecimento da assistência à pandemia; término de moratória de despejo; e o fim da tolerância de hipoteca". Mesmo com Congresso e o presidente concordando com um pacote de estímulos, não há garantia de que todas as questões serão resolvidas, avalia.