Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global entra no mercado georgiano por meio de um Acordo de Colaboração com o escritório de advocacia MG Law Office, com sede em Tbilisi, expandindo ainda mais a cobertura da organização na região.

A MG Law, classificada como Tier 1 pelo Legal 500, fornece serviços jurídicos para empresas locais e estrangeiras, instituições financeiras, fundos de investimento, governos e empresas públicas. Liderada por seu fundador e sócio-gerente Archil Giorgadze e pelo cofundador Nicola Mariani, a empresa de serviços completos concentra-se em empresas e fusões e aquisições, bancos, finanças, impostos e alfândega de energia, arbitragem e litígio, trabalho e emprego, concorrência, infraestrutura e bens imóveis. Os recursos da empresa também incluem R&E;, trading, blockchain e fintech.

"Nosso histórico e nossa capacidade de fornecer as melhores soluções inovadoras com taxas competitivas adaptadas ao mercado local nos diferenciam de qualquer outra empresa na Geórgia", disse Archil. "Nosso sucesso é atribuído ao nosso grupo diversificado de profissionais que trabalham juntos há anos e que são alguns dos profissionais líderes do mercado".

Nicola acrescentou: "Nossa colaboração com a Andersen Global foi o próximo passo lógico para nossa empresa, pois nos conecta e aos nossos clientes a recursos globais, à medida que continuamos a expandir nossas capacidades".

"A MG Law lidera o mercado com sua expertise e experiência únicas em consultoria jurídica internacional", disse o presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz. "Seu compromisso com a administração e atendimento ao cliente se alinha aos valores centrais de nossa organização. Esperamos estabelecer um relacionamento sinérgico com Archil e sua equipe e desenvolver soluções abrangentes para nossos clientes à medida que continuamos nossa expansão na região."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 219 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201203005819/pt/

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.