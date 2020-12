Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A O2, em parceria com a IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, forneceu hoje conectividade segura para mais de 4 milhões de residências no Reino Unido com um medidor inteligente de segunda geração. A implementação continuará no futuro, apoiando o programa do governo do Reino Unido para instalar medidores inteligentes em todas as residências e pequenas empresas do Reino Unido.

Como parte da transição para um mercado de energia flexível que requer uma economia de baixo carbono e hábitos de consumo sustentáveis, os medidores inteligentes fornecem aos consumidores informações quase em tempo real sobre energia, ajudando-os a controlar o uso de energia e eliminar o faturamento estimado. Os medidores inteligentes vêm com monitores em casa para permitir que os consumidores tenham uma melhor compreensão sobre o uso da energia. Nesse contexto, os clientes que usam a última geração de medidores inteligentes estão relatando uma economia média de cerca de 10% ao mês.

A IDEMIA tem orgulho de ser um dos principais parceiros ajudando a O2 a conectar de forma segura 23 milhões de residências no Reino Unido com medidores inteligentes. Juntas, elas já alcançaram a marca de conectar 4 milhões de residências no Reino Unido equipadas com medidores inteligentes usando a tecnologia SIM Machine to Machine (M2M) da IDEMIA. Os SIMs usados são os mesmos encontrados em telefones celulares, adaptados e reforçados para os ambientes hostis onde os medidores inteligentes são instalados.

Para o futuro, a O2 espera implementar até 23 milhões de dispositivos, seguindo a determinação do governo do Reino Unido de que todas as residências na região devem ter um medidor inteligente até 2025.

Fabien Jautard, vice-presidente executivo da unidade de negócios de Operadoras Móveis da IDEMIA, afirmou: "Já faz muitos anos que a IDEMIA trabalha com a O2 e possui um histórico comprovado de qualidade e fornecimento de produtos baseados em SIM Machine to Machine (M2M). Nossa tecnologia garante que o consumidor possa monitorar e informar o uso de energia, dando uma grande contribuição para um estilo de vida mais sustentável".

