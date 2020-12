Novos pedidos seguro-desemprego nos EUA caem mais que o previsto

Os novos pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos registraram queda maior que o previsto, a 712.000, mas permanecem em um nível elevado após meses de crise pela pandemia que continua avançando sem controle no país, anunciou o governo nesta quinta-feira (3).

Entre 22 e 28 de novembro, os pedidos registraram uma queda de 75.000 em relação aos números revisados da semana passada, que foram atualizados para 787.000, informou o Departamento do Trabalho.

O resultado, que corresponde às pessoas que solicitaram seguro-desemprego pela primeira vez e dá um indício do número de demissões, está abaixo das expectativas dos analistas, mas permanece em um nível elevado.

Os dados entram no debate do Congresso, que busca há várias semanas lançar um novo plano de ajuda para desempregados e empresas, com o objetivo de substituir o pacote de quase 2,2 trilhões de dólares lançado no início da pandemia e que está perto do fim.

Esta semana, um grupo bipartidário de senadores apresentou um projeto de consenso de 908 bilhões de dólares, que os democratas que controlam a Câmara de Representantes estão dispostos a apoiar. Mas o líder da bancada majoritária do Senado, o republicano Mitch McConnell, estabeleceu um limite de US$ 500 bilhões.

Uma auditoria do Departamento do Trabalho advertiu que o indicador semanal de pedidos de seguro-desemprego registrou erros, às vezes inflando as estimativas e em alguns casos reduzindo, e afirmou que o índice "não oferece mais uma contagem exata das pessoas que recebem benefícios".