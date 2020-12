Comunicado do Business Wire :Moody's ESG Solutions Group

A Four Twenty Seven, afiliada da Moody's, divulgou hoje um relatório analisando a exposição futura da população mundial, da economia e da agricultura a uma série de ameaças climáticas, explorando as tendências globais e descobertas por país. Aproveitando novas análises desenvolvidas pela Four Twenty Seven, o relatório avalia a exposição a inundações, estresse por calor, furacões e tufões, aumento do nível do mar, incêndios florestais e estresse hídrico e é baseado no único conjunto mundial de dados conhecido que corresponde a exposição ao risco climático físico à localização da população, à paridade do poder de compra (PPC) e às áreas agrícolas dentro dos países.

"Este novo conjunto de dados fornece uma visão detalhada da exposição dos principais ativos humanos e econômicos no mundo todo. Entender a exposição é fundamental para os investidores e as instituições de crédito avaliarem o risco climático, bem como para ajudar a direcionar os fluxos de financiamento para a adaptação e resiliência onde são mais necessários", disse Emilie Mazzacurati, diretora global da Moody's Climate Solutions no Moody's ESG Solutions Group e fundadora e CEO da Four Twenty Seven.

As descobertas do relatório Medindo o que importa: uma nova abordagem para avaliar o risco climático extremotêm implicações significativas para a saúde humana, a segurança alimentar e a produtividade econômica.

As principais descobertas incluem:

-- Em 2040, prevê-se que o número de pessoas expostas a inundações prejudiciais aumente de 2,2 bilhões para 3,6 bilhões de pessoas, ou de 28% para 41% da população mundial, com cerca de US$ 78 trilhões, equivalente a cerca de 57% do PIB mundial atual, exposto a inundações.

-- Mais de 25% da população mundial em 2040 poderia estar em áreas onde a frequência e a gravidade dos dias quentes excedem, em muito, os extremos históricos locais, com implicações negativas para a saúde humana, a produtividade do trabalho e a agricultura. Em algumas áreas da América Latina, a mudança climática irá expor de 80 a 100% da agricultura a um maior estresse por calor em 2040.

-- Em 2040, mais de um terço da área agrícola atual estará sujeita a alto estresse hídrico. Na África, mais de 125 milhões de pessoas e mais de 35 milhões de hectares de agricultura estarão expostos ao aumento do estresse hídrico no futuro, ameaçando a segurança alimentar regional.

-- Em 2040, quase um terço da população mundial pode viver em áreas onde as condições meteorológicas e a disponibilidade de combustível vegetal permitiriam que os incêndios florestais se propagassem se iniciados.

-- Mais da metade da população das pequenas ilhas em desenvolvimento está exposta a furacões e tufões ou a inundações costeiras amplificadas pelo aumento do nível do mar. Só nos Estados Unidos e na China, mais de US$ 10 trilhões do PIB (PPC) estão expostos a furacões e tufões.

Uma cópia completa do relatório pode ser encontrada aqui.

O conjunto completo de dados está disponível no Moody's ESG Solutions mediante pedido.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201203005560/pt/

