A economia do Brasil cresceu 7,7% no terceiro trimestre em comparação com o segundo, o que significa que o país saiu da recessão em que havia entrado durante a pandemia de coronavírus, anunciou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou abaixo da expectativa média de um crescimento de 8,8% dos economistas consultados pelo jornal Valor e não compensa as perdas do ano, que continuam apresentando uma contração de 5% em relação ao mesmo período de 2019.