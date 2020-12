Irã supera marca de um milhão de casos de covid-19

O Irã superou nesta quinta-feira a marca de um milhão de casos confirmados de covid-19, anunciou a porta-voz do ministério da Saúde, Sima Sadat Lari.

A República Islâmica, o país do Oriente Médio mais afetado pela pandemia, registrou 1.003.494 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o anúncio dos primeiros casos em fevereiro, afirmou Lari na televisão estatal.

De acordo com os números do governo, que o próprio ministro da Saúde considera subestimados devido aos protocolos de testes, o vírus provocou 49.348 mortes no Irã.

Nas últimas 24 horas, o SARS-Cov-2 matou 358 pessoas no país, que também confirmou 13.922 novos casos.

Nos últimos dias, o número de mortes parece ter registrado uma leve queda, segundo os dados oficiais. Em novembro, a média era superior a 400 mortes diárias.