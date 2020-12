Ex-presidente francês Valéry Giscard d'Estaing morre de covid-19 aos 94 anos

O ex-presidente francês Valéry Giscard D'Estaing, de 94 anos, faleceu nesta quarta-feira (2) à noite "rodeado pela família", no centro da França, por complicações relacionadas à covid-19, informaram alguns familiares à AFP.

O centrista Giscard D'Estaing foi presidente da França de 1974 a 1981. Ele havia sido hospitalizado diversas vezes nos últimos meses por problemas cardíacos.

Giscard D'Estaing, que residia desde o início do confinamento em sua casa no campo, foi internado há alguns dias no serviço de cardiologia do hospital de Tours, de 15 a 20 de novembro.

Antes, ele havia sido hospitalizado por alguns dias em meados de setembro no hospital Georges-Pompidou, em Paris, devido a uma leve infecção nos pulmões. Na época, os médicos descartaram tratar-se de uma infecção por coronavírus.

Giscard D'Estaing, que comemorou seu 94º aniversário em 2 de fevereiro, fez uma de suas últimas aparições públicas em 30 de setembro de 2019, no velório de outro ex-presidente francês, Jacques Chirac, que foi seu primeiro-ministro de 1974 a 1976.