Wall Street manteve a tendência de alta, após encerrar em novembro seu melhor mês desde 1987, enquanto o Nasdaq e o S&P; 500 alcançaram novos recordes em um mercado otimista sobre as vacinas contra o novo coronavírus e um potencial plano de ajuda econômica nos Estados Unidos.

O S&P; 500, em alta de 1,13%, fechou com um recorde de 3.662,45 pontos, o segundo em duas semanas. Enquanto isso, o Nasdaq ganhou 1,28%, a 12.355,11 unidades.

O índice de referência Dow Jones, que há sete dias superou pela primeira vez os 30.000 pontos, subiu 0,63%, a 29.823,92 unidades.

Na segunda-feira, apesar de ter fechado com uma leve baixa, Wall Street encerrou seu melhor mês em 33 anos, com os três principais indicadores com altas de dois dígitos: +11,8% para o Dow Jones e o Nasdaq, +10,8% para o S&P; 500.

O impulso se explica sobretudo pelas notícias positivas sobre as vacinas contra o novo coronavírus, a maior incerteza no plano político após a definição das presidenciais americanas, e expectativas de uma reativação econômica.

Nesta terça, "o otimismo persistente sobre os avanços nas vacinas e os vários informes positivos sobre manufatura, contribuíram para estende ro impulso aos setores economicamente sensíveis" à pandemia, destacaram os analistas da Schwab, em alusão a setores tradicionais mais castigados do mercado este ano.

O mercado também soma esperanças sobre um novo pacote de ajuda nos Estados Unidos.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou nesta terça sua equipe econômica, com a qual prometeu liderar uma recuperação em "tempos difíceis" da pandemia e afirmou que "a ajuda está a caminho".

O secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, tem prevista uma reunião por telefone com a presidente da Câmara de Representantes, a democrata Nancy Pelosi, informou o funcionário à imprensa antes de entrar em uma audiência no Congresso, na qual também compareceu o presidente do Fed, Jerome Powell.

Biden fez um apelo ao Congresso para que aprove um "robusto" pacote de ajuda diante das necessidades que são "urgentes", após semanas de estagnação das negociações entre democratas e republicanos.

Os dois campos diferem sobre a quantia de um eventual plano de ajuda e aonde deve ser encaminhado.