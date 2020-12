Comunicado do Business Wire :Sumitomo SHI FW

Um dos grandes obstáculos no uso eficiente de energias renováveis é a possibilidade de armazenar energia em grande escala. A SaltX Technology AB fez parceria com a Sumitomo SHI FW (SFW) para solucionar este problema em termos de energia térmica.

"A solução de armazenamento é como uma 'bateria de sal'. Baseia-se em um processo químico básico com um material muito comum, o óxido de cálcio produzido a partir do calcário, com propriedades aprimoradas por nosso processo de nanorrevestimento", esclareceu Carl-Johan Linér, diretor executivo da SaltX.

Simplificando, quando o óxido de cálcio reage com a água, ele se transforma em hidróxido de cálcio e libera calor. Respectivamente, quando o hidróxido de cálcio fica seco, ele absorve calor.

A SFW projetou um reator piloto de leito fluidizado, que serve como ponto de descarga, onde o sal libera calor. O novo reator de 100 kW na nova instalação de teste da SaltX na Suécia, próxima de Estocolmo, combina o desempenho do sal nanorrevestido patenteado da SaltX com a tecnologia de leito fluidizado da SFW.

"A tecnologia da SFW tem um enorme potencial para levar a solução de bateria de sal ao próximo nível comercial em termos de tamanho, com alta eficiência. Nosso reator pode misturar sal e vapor de água de modo muito eficaz, o que o torna superior quando comparado a outras tecnologias, sobretudo em aplicações de grande escala", enfatizou Timo Jäntti, vice-presidente sênior de Tecnologia e P&D; na SFW.

O teste-piloto deve ser realizado no início de 2021. Como próximo passo, a SaltX pretende elevar ainda mais a escala para descarregar 1 MW de energia térmica em um projeto de demonstração.

Sobre a Sumitomo SHI FW

A Sumitomo SHI FW (SFW) é um provedor mundial inovador de tecnologias e serviços ambientais e de energia, que tem como objetivo a alta eficiência e geração flexível de energia. A Sumitomo se empenha em oferecer soluções de energia sustentável para um amplo portfólio de necessidades de clientes nas áreas de geração de energia, armazenamento e serviços de rede. www.shi-fw.com

Sobre a SaltX Technology

A SaltX Technology AB desenvolve e vende uma tecnologia patenteada de armazenamento de energia com base em sal nanorrevestido. A empresa colabora em parcerias com a espanhola INERCO ITC e a chinesa Shuangliang Boilers. As ações da SaltX Technology estão cotadas no Nasdaq First North Premier Growth Market. www.saltxtechnology.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201201006232/pt/

Contato de mídia: Mariana Carvalho +358 40 575 2302 mariana.carvalho@shi-g.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.