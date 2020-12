Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics Holdings, LLC

A Lineage Logistics Holdings, LLC ("Lineage" ou a "Empresa"), a maior e mais inovadora fornecedora mundial de logística com controle de temperatura e fundo de investimento imobiliário industrial relacionado, anunciou hoje que adquiriu a Pago Sp. z o.o. (a "Pago") - importante fornecedora polonesa de logística de armazenamento, distribuição e transporte - de seus atuais proprietários, entre eles, a Tönnies International Holding GmbH (a "Tönnies"). A aquisição estratégica marca a entrada da Lineage no mercado da Polônia e acrescenta seis excepcionais ativos à rede global de instalações com temperatura controlada da empresa. A Lineage foi fundada e segue sendo administrada pela Bay Grove Capital, LLC (a "Bay Grove"), firma de investimento principal dedicada a realizar parcerias com sólidas equipes de gestão para desenvolver investimentos em plataformas de longo prazo. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

The acquisition of Pago Sp. z o.o. marks Lineage's entrance into the Polish market and adds six exceptional assets to Lineage's global network of temperature-controlled facilities. (Photo: Business Wire).

"Vemos com grande otimismo nossa entrada na Polônia por meio da aquisição da Pago, que é conhecida por sua equipe dedicada, a mais moderna rede de seu mercado e uma cultura de empreendedorismo enraizada em sua natureza de empresa familiar, assim como tantas organizações que abraçamos como parte de nossa família 'One Lineage'", afirmou Mike McClendon, presidente de operações internacionais e vice-presidente executivo de otimização de rede da Lineage. "A aquisição também expande a presença da Lineage em direção a um mercado cada vez mais importante para nossos clientes e uma região onde vemos oportunidades para adicionar capacidade e implementar soluções inovadoras para os clientes".

A empresa combinada terá mais de 1,9 bilhão de pés cúbicos de área com capacidade de temperatura controlada em mais de 330 instalações em 15 países, com presença global que abrange América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Austrália e Nova Zelândia.

"Temos a satisfação de realizar esta parceria com a equipe de liderança da Pago, que tem comandado a organização desde 2006 com um espírito de confiabilidade, qualidade e compromisso com o cliente enquanto crescia a ponto de se tornar a maior e mais moderna empresa de armazenamento refrigerado da Polônia", comentou Adam Forste, copresidente executivo do conselho da Lineage, cofundador e sócio-gerente da Bay Grove. "Os líderes da Pago Adam, Patryk e Maciej Gosciniak permanecerão na empresa e ajudarão a Lineage a crescer ainda mais nesta região fundamental e estratégica. Queremos agradecer à Tönnies por seu importante apoio a esta transação".

"Não poderíamos estar mais felizes por passarmos a integrar a família Lineage", declarou Patryk Gosciniak, vice-presidente do conselho da Pago. "A Lineage é conhecida mundialmente por sua insuperável rede internacional de instalações, conjunto robusto de soluções de cadeia de abastecimento, além de seus amplos recursos de tecnologia e automação. Para nós, é uma grande honra saber que eles reconheceram nosso talento e experiência no mercado polonês, e que passarão a liderar a equipe da Pago rumo a um novo e promissor capítulo como parte da Lineage. Em nome da equipe de liderança, eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores pela grande dedicação para construir o que é a Pago hoje. Foi graças a esse esforço e compromisso que nossa empresa atingiu este importante marco".

O Rabobank atuou como consultor financeiro da Lineage. A Latham & Watkins agiu como consultora jurídica da Lineage.

A PWC Legal atuou como consultora jurídica da Tönnies.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage é a maior e mais inovadora fornecedora de soluções de logística de temperatura controlada do mundo. A experiência da Lineage em soluções logísticas completas, sua incomparável rede imobiliária e seu uso de tecnologia se combinam para promover a segurança alimentar, aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, reduzir o impacto ambiental e minimizar o desperdício da cadeia de abastecimento. Como resultado, a Lineage ajuda seus clientes - que abrangem desde empresas Fortune 500 até empresas familiares - a aumentarem a eficiência e protegerem a integridade de sua cadeia de abastecimento com temperatura controlada. A Lineage vem ampliando anualmente em 60% sua capacidade em pés cúbicos desde 2008, alcançando a marca de 1,9 bilhão de pés cúbicos e se tornando o maior fundo de investimento imobiliário industrial de temperatura controlada do mundo. Em reconhecimento às inovações líderes da empresa, a Lineage foi reconhecida como a principal empresa de Ciência de Dados na lista anual das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2019 da Fast Company, além de estar classificada globalmente em 23.º lugar em uma avaliação de milhares de empresas em todo o mundo. (www.lineagelogistics.com)

Sobre a Pago Sp. z o.o.

A Pago é a mais reconhecida fornecedora de logística de alimentos congelados da Polônia. Ela conduz com sucesso projetos que combinam logística de armazenamento e distribuição, atendendo às necessidades dos clientes mais exigentes, inclusive os maiores fabricantes poloneses de alimentos congelados, interesses internacionais e cadeias varejistas que esperam os mais elevados padrões de serviço, ética e segurança. A Pago gerencia uma rede de modernos centros logísticos de alimentos congelados, desenvolvidos segundo os mais rígidos padrões de construção e equipamentos, e possui capacidade de armazenamento total superior a 190 mil posições de paletes. Uma de suas instalações se situa no porto de Gdansk, localizado no mar Báltico, diretamente no Terminal de Contêineres de Águas Profundas, o que torna a Pago um importante elo na cadeia de abastecimento no tocante a comércio global de alimentos congelados. (www.pago.net.pl)

Sobre a Bay Grove

A Bay Grove é uma empresa de investimento de capital dedicada ao investimento em parceria com fortes equipes de gestão e ao desenvolvimento de investimentos em plataformas de longo prazo. Desde 2008, a Bay Grove vem desenvolvendo a Lineage Logistics por meio de aquisições e investimentos realizados em parceria com empreendedores, clientes e funcionários. A empresa tem uma profunda experiência no setor de armazenamento e logística e também procura realizar investimentos em outros setores atrativos. A Bay Grove está sediada em San Francisco, estado norte-americano da Califórnia. (www.bay-grove.com)

