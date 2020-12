Amazon e Blackberry querem tornar carros ainda mais 'inteligentes'

A Amazon e a Blackberry anunciaram nesta terça-feira (1) que assinaram um contrato para desenvolver e comercializar uma plataforma dedicada a veículos conectados, capaz de centralizar os dados coletados por diferentes sensores e se adaptar a partir dessas informações.

As ações da Blackberry em Wall Street subiram em mais de 50% após este anúncio.

O grupo canadense de software para telecomunicações já havia firmado parceria com a Amazon, líder mundial em computação em nuvem, no início de 2020.

O novo contrato permitirá desenvolver, ao longo de vários anos, uma plataforma chamada IVY, que tornará mais fácil para as fabricantes "criarem serviços integrados ao carro que aprimorem a experiência de motoristas e passageiros".

"Por exemplo, o IVY será capaz de usar os dados do carro para identificar o comportamento do motorista e as condições perigosas, como gelo ou engarrafamentos, e recomendar que o motorista ative opções de segurança, como controle de tração, assistência para manter o carro na pista ou controle de velocidade", explica o comunicado da Amazon.

A plataforma onisciente pode até alertar os pais se seu filho adolescente estiver enviando mensagens de texto enquanto dirige ou ultrapassando o limite de velocidade.

Nos últimos anos, a BlackBerry expandiu seus negócios nos serviços empresariais, como segurança digital e centralização de dados.

Os dois grupos irão unir forças: a experiência da BlackBerry em coleta de dados automotivos e da AWS (subsidiária da Amazon para serviços de computação em nuvem) em inteligência artificial, ou seja, internet das coisas e aprendizado de máquina.

A plataforma terá que fazer face ao desafio dos complexos veículos modernos, construídos com materiais e softwares de diferentes fornecedores.

"O BlackBerry IVY será capaz de executar múltiplos sistemas operacionais de veículos e tipos de nuvem, para ser compatível independentemente do modelo e da marca", disse a Amazon.

A gigante da nuvem e do comércio online já havia investido em veículos autônomos. Em junho, anunciou a aquisição da Zoox, empresa especializada em tecnologia para a criação de uma frota de táxis autônomos.