Biden pede que Congresso dos EUA aprove 'robusto' pacote de ajuda

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta terça-feira (1) ao Congresso para aprovar um "robusto" pacote de ajuda para mitigar a crise provocada pela pandemia de covid-19, em discurso para apresentar sua equipe econômica.

"O Congresso em seu conjunto deveria se unir e aprovar um robusto pacote de alívio para fazer frente a necessidades que são urgentes", afirmou Biden em mensagem em seu reduto em Wilmington, Delaware, prometendo que apesar de o país passar por tempos difíceis, "a ajuda está a caminho".

Biden apresentou nesta terça-feira sua equipe econômica, que será chefiada por Janet Yellen, a quem indicou como secretária do Tesouro.

Yellen, que antes foi presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), será a primeira mulher a comandar o Departamento do Tesouro, se for confirmada no Senado.

"Há tanta gente que não consegue pôr comida na mesa e pagar suas contas. É uma tragédia americana e é essencial agirmos de forma urgente", disse Yellen.

Yellen qualificou a crise atual como "histórica" e afirmou que é imperativo agir já, pois "a inação poderia provocar uma recessão retroalimentada que causará ainda mais danos".

As negociações no Congresso americano estão estagnadas há meses por divergências entre democratas e republicanos sobre o montante de um eventual plano de ajuda e aonde os recursos devem ser dirigidos.